Kinderstoet ’t Wijmenierke trekt door Hundelgem, en nadien zijn er frietjes Frank Eeckhout

13 januari 2020

10u50 0 Zwalm De Zwalmse deelgemeente Hundelgem maakt zich op voor het kindercarnaval dat op zaterdag 1 februari door de straten trekt.

“We starten om 14 uur aan de parochiezaal in Hundelgem. Elk kind krijgt bij inschrijving een verrassingszakje met daarin onder meer een bon voor gratis frietjes na de stoet. In dat zakje kunnen de deelnemers ook de versnaperingen verzamelen, die ze op de verschillende stopplaatsen toegestopt krijgen”, zegt Pieter Eeckhout van de organiserende vereniging ’t Wijmenierke. “Ook de ouders en grootouders zullen er graag halt houden, want ook voor hen is er allerlei lekkers. We sluiten af met een kinderfuif in het zaaltje aan VBS De Bloesem waar we prijzen uitreiken aan de origineelst verklede deelnemer”, kondigt Eeckhout aan.