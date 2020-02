Kinderen smullen van gezond ontbijt in BS De Zonnewijzer Frank Eeckhout

05 februari 2020

11u38 0 Zwalm De leerlingen van basisschool De Zonnewijzer in Zwalm kregen woensdagmorgen een gezond ontbijt voor de kiezen geschoteld.

“Alle klassen werken deze week rond gezonde voeding. Het gezond ontbijtbuffet is dan ook het hoogtepunt van de week. De kinderen konden kiezen uit boterhammen met verschillende soorten beleg, vers gesneden fruit, yoghurt, gekookte eitjes, melk en chocomelk. Voor ons ontbijt konden we rekenen op gulle schenkingen van plaatselijke handelaars. Langs deze weg wil hen daarvoor bedanken", zegt directeur Cindy De Lange. De leerlingen lieten zich al dat lekkers welgevallen en smulden dat het een lieve lust was.