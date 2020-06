Kikkererwten en kidneybonen uit de Vlaamse Ardennen: “Van de droogte hebben de kikkererwten alvast geen last” Frank Eeckhout

02 juni 2020

20u45 2 Zwalm Thomas Truyen uit Zwalm is gestart met het kweken van kikkererwten en kidneybonen. “Dat is een primeur voor België. De consumptie van deze lekkere en gezonde eiwitbronnen neemt snel toe. Bij vegetariërs, veganisten en flexitariërs waren ze al goed gekend. Maar de laatste jaren is ook het brede publiek voor deze delicatessen gevallen", vertelt Thomas.

Bijna twee maanden geleden zaaide marketing manager Thomas Truyen een akker met kikkererwten. Kikkererwten vormen de basisgrondstof voor hummus. Half mei zaaide hij ook nog eens een veld in met rode nierbonen, ook wel gekend als red kidneybeans. “Deze twee peulvruchten hebben de tijdsgeest mee. De consumptie van deze lekkere en gezonde eiwitbronnen neemt snel toen. Deze producten werden tot voor kort niet in België geteeld. Ze moeten massaal ingevoerd worden uit verre landen zoals China, Canada en Turkije. Veel voedselkilometers dus en niet goed voor onze ecologische voetafdruk", vindt Thomas.

Daarom besloot Thomas zelf kikkererwten en nierbonen te kweken. “Graag wil ik met mijn project de consumenten van kikkererwten en nierbonen een lokaal en (h)eerlijk alternatief aanbieden. Bovendien vind ik dat we iets dat zo belangrijk is als onze voedselvoorziening zoveel mogelijk in eigen land moeten houden.”

De erwtjes en de boontjes houden van de zon de warmte Thomas Truyen

“Dat maakt de coronacrisis vandaag wel zeer duidelijk. Omdat ik ook de afzet en verkoop op een duurzame en ecologische manier wil aanpakken, zullen deze erwten en bonen verkrijgbaar zijn via de korte keten, natuurwinkels en bulk stores of verpakkingsarme winkels. Je kan er natuurlijk ook gewoon bij mij naar vragen", gaat Thomas verder.

Succes is uiteraard niet gegarandeerd. Een nieuwe teelt brengt immers veel vragen en uitdagingen met zich mee. “De allerbelangrijkste factor is dan nog het weer. De erwtjes en de boontjes houden van de zon de warmte. Een mooie en warme lente hebben we al gehad. Laten we nu nog duimen voor een stralende zomer en dan kan ik dit najaar hopelijk lekker kikkererwten en rode nierbonen aanbieden. Via deze twee innovatieve teelten proberen wij onze boerderij te verduurzamen en te anticiperen op een veranderend klimaat. Van de droogte hebben de kikkererwten alvast geen last. Deze zijn perfect aangepast aan de extreem droge omstandigheden van dit moment. De rode kidneybonen kunnen wel wat neerslag gebruiken om een perfecte opkomst te garanderen maar gezien de omstandigheden doen ze het wel goed", besluit Thomas.