Joggingclub Zwalm schiet weer uit startblokken en kondigt start2run aan Ronny De Coster

09 juli 2020

16u07 0 Zwalm Joggingclub Zwalm heeft de looptrainingen hervat. De sportvereniging maakt ook al plannen voor een start2run vanaf 1 september.

Wie bij Joggingclub Zwalm wil aansluiten, kan elke dinsdag en donderdag om 19.30 uur en elke zondag om 9.30 uur mee. De joggers spreken dan af aan de sporthal in Munkzwalm. Na de vakantie wil de club nieuwe joggers in beweging krijgen: op dinsdag 1 september start een start2run-training. Deelnemers lopen elke dinsdag en donderdagavond onder deskundige begeleiding. Na tien weken moeten ze in staat zijn om probleemloos 5 kilometer te lopen. Ook wandelaars zijn welkom.

Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Marc Maes, tel. 0499/23.02.15 en op www.jczwalm.be