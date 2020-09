Jeugdverblijf Oud Klooster Dikkele en samenwerking Chiro/Scouts krijgen steun van minister Zuhal Demir Frank Eeckhout

09 september 2020

12u12 1 Zwalm Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir heeft via Toerisme Vlaanderen al 12,5 miljoen euro aan steunmaatregelen toegekend aan het sociaal toerisme. Jeugdverblijf Oud Klooster in Dikkele en de samenwerking Chiro/Scouts kregen daar een deel van.

Het geld dient voor sociale kortingen voor mensen in armoede, voor vakantie-organisaties die samenwerken in het netwerk ‘Iedereen verdient Vakantie’ en om de zorg- en jeugdverblijven in Vlaanderen te ondersteunen. Jeugdverblijf Oud Klooster in Dikkele kreeg 14.184 euro extra toegekend, bovenop de algemene hinderpremie. De samenwerking Chiro/Scouts kreeg 800 euro omdat ze nog maar net gestart zijn met verhuur, weliswaar nadat ze eerder al 12.011 euro kregen van minister Demir om hun nieuwe gebouw brandveilig en kindvriendelijk te maken.

“Zij verdienen al onze steun, want ondanks deze zeer moeilijke periode maken ze het alsnog mogelijk dat kwetsbare groepen net als iedereen kunnen genieten van een deugddoende vakantie of daguitstap. Van 14 maart tot en met 7 juni moesten zorg- en jeugdverblijven en vakantie-organisaties noodgedwongen de deuren sluiten door de lockdown. De steun dient om die moeilijke periode te helpen overbruggen”, zegt Peter Van Den Haute (N-VA), schepen van Toerisme in Zwalm.