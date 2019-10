Infomarkt over woonuitbreidingsgebied Decoenestraat Frank Eeckhout

22 oktober 2019

Zwalm Het gemeentebestuur van Zwalm organiseert drie infomarkten over het woonuitbreidingsgebied in de Decoenestraat in Munkzwalm.

Eind februari konden inwoners zich informeren en hun stem laten horen over het masterplan Munkzwalm. Het studiebureau is met die bedenkingen en adviezen aan de slag gegaan en dit heeft geleid tot een definitief plan voor de ontwikkeling van het ‘woonuitbreidingsgebied Decoenestraat’. “Het is een project geworden voor iedere Zwalmenaar: van de allerkleinsten in de vrije basisschool tot en met onze senioren in de woonzorgzone, met daartussen een mix van sociale en private woningen en veel groen. Ook een marktpleintje werd niet vergeten", verklapt burgemeester Eric De Vriendt (CD&V).

De infomarkten vinden plaats op woensdag 23 oktober van 14 tot 17 uur, vrijdag 25 oktober van 17 tot 20 uur en zaterdag 26 oktober van 10 tot 12 uur telkens in de raadzaal van het gemeentehuis.