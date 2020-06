Inbrekers stelen voor 45.000 euro uit woning marktkramers: “Geld dat we spaarden voor de kleinkinderen” LDO

18 juni 2020

15u52 0 Zwalm Er hangt de 33-jarige S.S. uit Doornik een effectieve celstraf van drie jaar boven het hoofd. De man brak samen met twee kompanen in bij een echtpaar uit Zwalm dat op dat moment met een kraam op de markt stond. Ze gingen ervandoor met 45.000 euro aan spullen, waaronder een verzameling muntstukken.

Het was voor de slachtoffers een bijzonder nare ontdekking toen ze thuiskwamen van de markt. De ramen waren ingeslagen, alles lag overhoop en er waren spullen uit hun woning gestolen. In tranen vertelde de vrouw in de rechtbank dat ze zich door de inbraak niet meer veilig voelt in haar eigen huis. Bovendien zou de collectie munten van het echtpaar naar de kleinkinderen gaan, maar ook die werd meegenomen door de inbrekers.

Hoewel er waarschijnlijk drie personen betrokken waren bij de inbraak, kon het Openbaar Ministerie slechts één man dagvaarden. Hij houdt vol dat hij enkel de chauffeur was en dat twee illegalen de inbraak hebben gepleegd. Opvallend is dat de beklaagde zeven maanden voor de inbraak was veroordeeld tot een celstraf van drie jaar met probatie-uitstel voor een diefstal met geweld. De kans is groot dat dat uitstel nu herroepen zal worden. Het parket vordert voor de nieuwe feiten nog eens een celstraf van drie jaar. De man drukte in de rechtbank wel zijn spijt uit. “Ik ben bereid om alles terug te betalen en ik vraag om vergiffenis. Ik heb tranen in mijn ogen als ik de slachtoffers aan het woord hoor”, vertelde hij. Volgende week weet de man welke straf de rechter hem oplegt.