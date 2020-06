Inbreker krijgt celstraf en moet slachtoffers vergoeden, twee kompanen nog niet gevonden

Zwalm

Een 33-jarige man uit Doornik die betrokken was bij een inbraak in de woning van een echtpaar in Zwalm, is veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden waarvan 24 met uitstel. De man en twee onbekende kompanen gingen aan de haal met spullen die een totaalwaarde van 45.000 euro hadden.