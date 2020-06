Inbreker krijgt celstraf deels met uitstel en moet slachtoffers vergoeden Lieke D'hondt

25 juni 2020

11u03 0 Zwalm Een 33-jarige man uit Doornik die betrokken was bij een Een 33-jarige man uit Doornik die betrokken was bij een inbraak in de woning van een echtpaar in Zwalm, is veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden waarvan 24 met probatie-uitstel. De man ging met twee onbekende kompanen aan de haal met spullen die een totaalwaarde van 45.000 euro hadden.

De slachtoffers waren op het moment van de feiten aan het werk in hun kraam op de markt. Toen ze thuiskwamen merkten ze dat er inbrekers over de vloer waren geweest. Onder meer een uitgebreide collectie munten die het koppel spaarde voor de kleinkinderen bleek verdwenen. Tijdens het politieonderzoek kon slechts één dader aan de inbraak gekoppeld worden, hoewel er waarschijnlijk drie inbrekers waren. De man die nu in de rechtbank is veroordeeld, was al gekend voor diefstal met geweld. De rechter legt hem een celstraf van 30 maanden op, maar de man krijgt voor 24 maanden van de straf probatie-uitstel. Hij moet zich aan een aantal voorwaarden houden, waaronder het vergoeden van de slachtoffers.