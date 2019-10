Huisartsenwachtpost in AZ Oudenaarde op de helling Minister van Volksgezondheid Maggie De Block draait geldkraan voorlopig dicht Frank Eeckhout

31 oktober 2019

16u45 10 Zwalm De huisartsenwachtpost in het AZ Oudenaarde komt op de helling te staan. “De wachtpost moest normaal half december de deuren openen. Maar omdat minister van Volksgezondheid Maggie De Block de gezondheidszorgbegroting van 2020 weigert goed te keuren, wordt het project voor onbepaalde tijd uitgesteld", zegt huisarts en voorzitter van wachtpost Oudenaarde Tim Decraecke.

Wij zijn erg teleurgesteld! Teleurgesteld in een collega! Teleurgesteld in u! In 2014 was de meerderheid onder ons blij om te zien dat een huisarts, iemand die dicht bij de realiteit en centraal in het gezondheidszorgsysteem staat, minister van volksgezondheid werd. Maar blijkbaar hebben de jaren in de politiek uw connectie met het werkveld doen vervagen. In het kielzog van uw beslissing om de gezondheidszorgbegroting van 2020 niet goed te keuren, waarbij u claimt dit voor de patiënten te doen, dreigen er opnieuw een aantal dossiers, al dan niet tijdelijk, in de diepvries te belanden. Onder andere de dossiers van verschillende huisartsenwachtposten, die normaal nog dit jaar zouden starten. Zo begint dokter Tim Decraecke uit Zwalm zijn brief aan minister Maggie De Block.

De huisarts vreest dat door de beslissing van de minister, de huisartsenwachtpost in het AZ Oudenaarde op de helling komt te staan. “Hierdoor zijn we, zeer tegen onze zin, gedwongen de opening uit te stellen en het erg inefficiënte en belastende oude wachtsysteem nog even te reanimeren. Voor sommige van onze collega’s is de opening van de wachtpost gewoon een noodzaak. Zij zijn door de uitdunning van het artsenkorps iedere maand een volledige week en weekend van wacht, bovenop hun drukke praktijk. Voor hen is de maat echt vol. We zijn dan ook ontgoocheld dat de beslissing (terecht of onterecht) een project voor een bevolking van meer dan 80.000 inwoners en een vermoeid artsenkorps in de kou zet", zegt dokter Decraecke.

De wachtpost van Oudenaarde, is nochtans een wachtpost georganiseerd volgens de vooropgestelde normen: integratie in het lokale ziekenhuis met een gemeenschappelijke ingang met de spoedafdeling, nabijheid van labo en RX en centraal gelegen in het wachtgebied. “Patiënten kunnen de wachtpost gemakkelijk zelf bereiken en voor diegenen die dit niet kunnen, worden huisbezoeken voorzien. Onze artsen zijn maar 12 uren van wacht in plaats van de vroegere 61 uren, waardoor de patiënt een fitte, meer uitgeruste arts ter beschikking krijgt. Bovendien worden de artsen ondersteund door een chauffeur en een onthaalmedewerker, zodat zij zich kunnen focussen op hun medische taak. Dit alles komt de kwaliteit van de zorg alleen maar ten goede. Voor ons, huisartsen, die naast hun drukke praktijk, reeds veel tijd gespendeerd hebben in het oprichten van deze wachtpost, voelt die laatste beslissing toch aan als een slag in het gezicht. Wij proberen immers, geheel vrijwillig en in onze vrije tijd, om de continuïteit van de zorg op zo een efficiënt en kwalitatief mogelijke wijze te organiseren. En dat wordt ons nu onmogelijk gemaakt", besluit Decraecke misnoegd.

Het kabinet van minister De Block laat weten dat de erkenning er mogelijks binnen twee weken toch nog komt.