Het Groene Lilare zet de deuren op Frank Eeckhout

06 maart 2020

17u02 1 Zwalm Basisschool Het Groene Lilare in de Latemdreef in Sint-Maria-Latem zet op zondag 8 maart de deuren van de school open.

Tussen 9 en 12 uur staan de kleuterjuffen en directie klaar om nieuwe kleuters en hun ouders om meer uitleg te geven over het schoolgebeuren. Kan je niet aanwezig zijn maar heb je toch interesse in de school, stuur dan een mailtje naar stefanie.devos@hetgroenelilare.be of maak een afspraak op het nummer 055/49.68.82.