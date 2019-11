Herfstexpo in kunstatelier Den Artistjee Frank Eeckhout

05 november 2019

16u21 2 Zwalm Kunstatelier Den Artistjee in de Meiligenstraat in Zwalm zet van 9 tot 17 november de deuren open voor een expo met werken van Chris Masson en Romine.

Je kan er de werken in keramiek bekijken van Chris Masson en de schilderijen in acryl- en olieverf op doek van Romine. Tijdens de expo kan je ook de ovens van Chris bezichtigen. De kunstenaar geeft dan een woordje uitleg over het bakproces. In het weekend en op 11 november is de expo doorlopend open van 10 tot 18 uur en op weekdagen van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis.