Guerilla-actie met krijtverf vraagt meer aandacht voor fietsers Frank Eeckhout

16 maart 2020

10u25 2 Zwalm Met een guerilla-actie vraagt Fietsersbond Zwalm meer aandacht voor fietsers in de gemeente. “Op een vijftigtal locaties in Zwalm hebben we tijdelijke sjablonen op het wegdek gespoten met krijtverf", zegt de fietsersbond.

Met de actie wil Fietsersbond Zwalm de fietsers op een positieve en opvallende manier in de schijnwerpers zetten. “De Zwalmenaar zal her en der een fietser met groene cape en teksten als ‘Zwalm fietst’ en ‘Fijn dat je fietst’ tegenkomen. We focusten ons voornamelijk op fietspaden, de vijf schoolomgevingen en de recreatiesite van Zwalm en op drukker bereden fietstrajecten zonder fietspad. Daarnaast hebben we ook de aandacht gevestigd op gevaarlijke punten in Zwalm zoals kruispunt den Os, waar veel auto’s voorbijrazen nergens fietsoversteken zijn. Het is echt onbegrijpelijk dat de fietser daar zo aan zijn lot wordt overgelaten", klinkt het.

Fietsersbond Zwalm beoogt met de actie ook meer zichtbaarheid van de zachte mobiliteit in Zwalm. “Een groot aandeel fietsers en voetgangers zijn immers belangrijk om onze klimaatdoelstellingen te houden. We willen ook automobilisten sensibiliseren om voldoende afstand te houden en hun snelheid aan te passen bij het voorbijsteken van fietsers. Langs de vele kronkelige en smalle wegen, bij fietsoversteken (die meestal niet of niet goed zijn aangeduid) maar ook in het centrum van Munkzwalm is dit echt een must. Een aangenaam en veilig fietsklimaat zorgt ervoor dat we meer mensen kunnen overtuigen om de fiets te nemen voor functionele verplaatsingen. Daar ijveren we graag voor", besluit de fietsersbond.