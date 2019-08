Groepsaankoop stookolie en rookmelders Frank Eeckhout

29 augustus 2019

12u54 1 Zwalm Sp.a Zwalm organiseert ook dit jaar een groepsaankoop stookolie. Naast stookolie kunnen deze keer ook rookmelders aangekocht worden.

Wie in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt moet sinds 1 januari 2013 rekening houden met een aantal verplichtingen over het plaatsen van rookmelders. Vanaf 1 januari 2020 gelden deze verplichtingen voor alle Vlaamse woningen. “Wij zijn ervan overtuigd dat we deze rookmelder kunnen kopen voor maximum 16 euro. Wij zijn dan ook zo vrij bij bestelling reeds een betaling van 16 euro per rookmelder te vragen. Dit kan cash bezorgd worden bij het overmaken van uw bestelformulier of overgeschreven worden op het rekeningnummer van sp.a Zwalm BE66 7370 3718 0143. Vergeet in de mededeling uw naam en het aantal rookmelders niet te vermelden. Indien we een scherpere prijs bedingen, wordt het verschil uiteraard teruggestort", zegt Tom Aelbrecht.

Voor de stookolie wordt voor dezelfde formule geopteerd als de voorbije jaren. Bestelbonnen vragen kan tot 17 september op het nummer 0497/45.05.85.