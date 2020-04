Groen Zwalm verliest stichter en erevoorzitter Jo Cuyvers (73) Lieke D'hondt en Ronny De Coster

09 april 2020

16u51 2 Zwalm Jo Cuyvers is op 73-jarige leeftijd overleden. Hij was ontzettend geëngageerd op vlak van milieu en politiek en stond aan de wieg van Groen Zwalm.

De politieke carrière van Cuyvers startte in 1988 bij Agalev Zwalm, drie jaar nadat hij in de actiegroep ‘Red de Zwalm’ al uitgebreid opkwam voor het milieu. Hij schopte het tot volksvertegenwoordiger tussen 1988 en 1991 en hij was senator van 1991 tot 1995. Als senator schreef hij actief mee aan de wetgeving rond euthanasie.

In Zwalm raakte hij verkozen tot OCMW-raadslid en zetelde hij in de Milieuraad. Hij was jarenlang voorzitter van Groen Zwalm, maar besliste twee jaar geleden om gezondheidsredenen de fakkel door te geven aan Francia Neirinck. Als erevoorzitter bleef hij het wel en wee van de partij in Zwalm wel verder opvolgen. Hij was bijzonder trots dat hij de evolutie van de partij heeft mogen meemaken. “Van het pionierswerk bij Agalev als vervelende luis in de pels van het beleid tot het meebesturen van Groen nu in Zwalm, ik heb de hele evolutie meegemaakt”, zei hij daarover.

“Zijn inzet bracht ons verder”

Op haar Facebookpagina schrijft Groen Zwalm mooie woorden neer aan haar erevoorzitter. “Met Jo verliezen we een pionier waarvan het belang moeilijk kan overschat worden. Groen Zwalm zal Jo altijd oneindig erkentelijk en dankbaar zijn voor al wat hij ons doorgaf. Hij was onze mentor, bijzonder intelligent en één van de warmste mensen die we kennen. Hij was de grondlegger van Groen Zwalm en met de volledige ploeg verliezen we een bijzonder iemand wiens inbreng ons steeds dat stapje verder bracht. We zijn fier dat we ‘zijn Groen Zwalm’ verder kunnen uitbouwen. Een leegte, niet met woorden uit te drukken. Bedankt Jo voor alles wat je voor elk van ons hebt betekend.”