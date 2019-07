Gezocht: kandidaten voor samenstelling milieuraad Frank Eeckhout

30 juli 2019

15u38 0 Zwalm Voor de samenstelling van de milieuraad is de gemeente nog op zoek naar bijkomende kandidaten om deze raad samen te stellen.

De milieuraad vormt een belangrijke betrokken partij in het creëren van een draagvlak voor het gemeentelijk beleid. De raad zorgt voor verbetering, behoud en herstel van natuur en landschap in de gemeente, wordt om advies gevraagd en kan op eigen initiatief advies uitbrengen over het gemeentelijk beleid inzake leefmilieu, natuur, klimaat en duurzame ontwikkeling. Tevens vervult ze een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking en ontplooit ze eigen initiatieven. “Deze adviesraad voor milieu en natuur is samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden en eventueel waarnemers. Ben je deskundige of heb je ervaring in deze domeinen, zet je je in voor natuur en milieu en heb je positieve interesse? Stel je dan zeker kandidaat voor 15 september via milieu@zwalm.be. Vermeld je contactgegevens en voeg hierbij jouw motivatie en insteek om toe te treden tot de milieuraad", laat de gemeente weten.

Meer over milieu

politiek