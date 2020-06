Gewijde stilte in de klas: vierdejaars van De Bloesem krijgen les in de kerk Frank Eeckhout

02 juni 2020

14u19 0 Zwalm Na 11 weken thuisstudie mochten de leerlingen van vrije basisschool De Bloesem in Hundelgem terug naar school. Voor de vierdeklasser was dat een speciale terugkeer want zij kregen dinsdag les in de dorpskerk.

De terugkeer van de vierdeklassers in De Bloesem in Hundelgem was best wel speciaal. In plaats van hun vertrouwde klaslokaal zochten de leerlingen van juf Elga na de bel de kerk op. Die wordt tot het einde van het schooljaar omgetoverd tot klaslokaal. Ook op vrijdag krijgen de kinderen uit het vierde leerjaar er les. Op maandag en donderdag wordt de kerk ingenomen door de vijfdeklassers. Juf Elga en haar leerlingen konden de ongewone setting best wel smaken.