Gemiddeld tien procent van de leerlingen in schoolopvang Frank Eeckhout

16 maart 2020

12u14 0 Zwalm De Zwalmse scholen tellen gemiddeld tien procent van hun leerlingenaantal in de schoolopvang. “Ouders hebben echt hun best gedaan om naar een oplossing te zoeken", looft Christa De Sutter, directeur van VBS Hundelgem, het plichtsbesef.

Geen toestroom van kinderen maandagochtend aan de Zwalmse schoolpoorten. Slechts één ouderpaar op de tien vond geen alternatieve opvang voor de kroost. In GO! BS De Zonnewijzer daagden 16 van 165 leerlingen op en in VBS De Groene Heuvel 16 van de 110. VBS Munkzwalm vangt 18 kinderen en de BAOBAB, de wijkafdeling van de school 8. “Dat is tien procent van ons leerlingenaantal", zegt directeur Geert Wildemeersch. In VBS Hundelgem ontfermen de leerkrachten zich over een twintigtal kinderen. “Ouders geven goed gehoor aan de oproep en hebben hun uiterste best gedaan om naar een oplossing te zoeken. Voor de ouders die door werkverplichtingen geen alternatief gevonden hebben, hebben wij uiteraard begrip", zegt directeur Christa De Sutter.