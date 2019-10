Gemeentepersoneel speldt geel lintje op tegen kanker, gemeentebestuur schenkt 1.000 euro voor KOTK Frank Eeckhout

17 oktober 2019

14u09 1 Zwalm Een groot deel van het Zwalmse gemeentepersoneel speldde donderdag, samen met het college van burgemeester en schepenen, een geel lintje op, als teken van solidariteit met de mede-inwoners die te kampen hebben met kanker.

Naar schatting leeft 1 op de 25 Vlamingen met (de gevolgen van) kanker. De Dag tegen Kanker donderdag gaat op deze wijze niet onopgemerkt voorbij in Zwalm. “Iedereen heeft wel iemand in de familie of vriendenkring die met de slepende ziekte geconfronteerd wordt. Laat ons sterk blijven inzetten op onderzoek en op het zoveel als mogelijk draaglijker maken van de behandeling. Door een symbolische bijdrage te leveren aan Kom op tegen Kanker tonen we vooral onze gevoelens van solidariteit, en wensen we de patiënten en hulpverleners veel goeie moed toe. Op verzoek van het college keurde de voltallige gemeenteraad vorige maand het voorstel goed om 1.000 euro te schenken aan de actie Kom op tegen Kanker", zegt schepen van welzijn Bruno Tuybens (voorZwalm).