Gemeentebestuur zet personeel vzw De Bolster in de bloemetjes Frank Eeckhout

18 september 2020

09u14 1 Zwalm Het gemeentebestuur van Zwalm heeft ook de personeelsleden van vzw De Bolster letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes als blijk van waardering en respect in deze coronaperiode.

Het is intussen meer dan zes maanden geleden dat de Covid-19 quarantainemaatregelen werden ingevoerd. Alle zorgverstrekkers zetten sindsdien nog meer dan vroeger hun beste beentje voor om patiënten, die vaak tot een risicogroep behoren, te verzorgen en de verdere uitbraak van het virus in te dijken. Als blijk van waardering en respect verraste het gemeentebestuur de personeelsleden van De Bolster met 200 witte rozen. Een voor elk personeelslid, als bedanking voor de aanhoudende inspanningen om het Covid 19-virus buiten de muren van de instelling te houden en hen aan te moedigen die inspanningen verder te zetten. Of het nu het zorgend personeel is of de keuken-, poets- of administratieploeg, iedereen draagt zijn steentje bij en dat wilde het lokaal bestuur niet onopgemerkt voorbij laten gaan.