Gemeente Zwalm past corona-regels op speelplein aan Ronny De Coster

09 juli 2020

16u47 0 Zwalm Het gemeentebestuur van Zwalm past de corona-veiligheidsmaatregelen op de speel- en sportpleinen aan.

De speeltuin bij de sporthal is vanaf nu onbeperkt toegankelijk voor kinderen jonger dan 12 jaar. Van 13 juli tot 21 augustus is de speeltuin op weekdagen van 12 tot 14 uur wel gereserveerd voor speelpleinwerking en sportkampen. Op dat moment mogen geen andere kinderen in hun contactbubbel komen.

Maximaal twee groepen

Om op het skatepark te komen, moet je niet langer reserveren. Je kan met 15 personen tegelijk samen skaten, zolang iedereen 1,5 meter afstand houdt. Het grasveld kan je nu reserveren voor een georganiseerde activiteit met een groep van maximaal 50 personen. Er kunnen hoogstens twee groepen tegelijk een activiteit organiseren. Het sportveld blijft op reservatie voor maximaal 20 personen.

Reservaties gebeuren via de gemeentelijke website www.zwalm.be/afspraken.