Gemeente trakteert mantelzorgers op verwennamiddag Frank Eeckhout

21 juni 2019

16u49 3 Zwalm Samen met Samana en KVLV Zwalm vergastte het gemeentebestuur van Zwalm alle mantelzorgers op een verwennamiddag. “We trakteerden hen op wafels, koffie én een professionele relaxerende schouder- of handmassage", zegt schepen van Welzijn Bruno Tuybens (voorZwalm).

Een mantelzorger biedt langdurig en onbetaald hulp aan een chronisch zieke, een persoon met een beperking, of een hulpbehoevende persoon uit je omgeving. Dat kan je partner, je ouder of je kind zijn. Maar je kunt ook mantelzorger zijn van een familielid, een vriend of een kennis. “Op zo’n verwennamiddag kunnen mantelzorgers eens hun hart luchten, ervaringen delen, en over dingen praten met mensen die hen begrijpen, hetzelfde meemaken. Daarvoor alleen al is zo’n initiatief van groot belang. Bovendien zijn we de mantelzorgers als lokale overheid heel veel respect en waardering verschuldigd", zegt schepen Bruno Tuybens.

De waardering vanuit het lokaal bestuur gaat verder dan dat: sinds 2011 is er een gemeentelijke mantelzorgpremie opgestart, dat een kleine maar gewaardeerde bijdrage verleend aan elke mantelzorger.