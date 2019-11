Gemeente reikt boomdiploma’s uit aan kersverse ouders Frank Eeckhout

18 november 2019

14u09 2 Zwalm De gemeente Zwalm heeft aan de ouders, die in 2018 een kindje kregen, een boomdiploma uitgereikt. De ouders kregen ook een bloemetje en een waardebon van 60 euro.

Elk jaar organiseert de gemeente Zwalm in samenwerking met de Gezinsbond Zwalm/Horebeke een receptie voor alle kinderen geboren in het jaar voordien. Alle ouders en kinderen zijn uitgenodigd voor een ontvangst in het Gemeenschapscentrum De Munk. De ouders ontvangen er een boomdiploma en het naamplaatje van hun jongste spruit. Dit naamplaatje kunnen ze ter plekke bevestigen op een houten bord dat na de receptie bij de geboorteboom voor het jaar 2018 zal worden geplaatst. De geboorteboom voor de geboorten van 2018 werd aangeplant op het Fatimapleintje, op de kruising van de Meilegemstraat met de Beekmeers te Meilegem.