Gemeente opent skatepark en sportveld in Munkzwalm op reservatie Ronny De Coster

21 mei 2020

09u59 0 Munkzwalm Op aangeven van de intergemeentelijke veiligheidscel van de politiezone Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm heeft het gemeentebestuur van Zwalm beslist om het skatepark en sportveld in Munkzwalm weer open te stellen. Om ervan gebruik te maken, moet je wel reserveren.

Naast wandelen en fietsen, zijn ook andere sporten in openlucht opnieuw toegelaten. Heel wat skateparken en sportterreinen mogen opnieuw openen. In Zwalm worden ze opnieuw toegankelijk gemaakt op reservatie. Dat moet toelaten controle en handhaving uit te oefenen. Via de gemeentelijke website kan een volwassene een groepsreservatie maken voor 1 uur skaten of sporten. Daarna krijgt je een e-mail bevestiging die als bewijs kan voorgelegd worden bij een controle. In de bevestiging worden ook alle regels uitgelegd.

Maximaal 20 personen

“Er maximaal 20 personen tegelijk op het skatepark en sportveld en moet iedereen 1,5 m afstand houden. Iedereen brengt zijn eigen sport- en spelmateriaal mee en deelt dit met niemand. Gsm’s voor het maken van foto’s of filmpjes mogen niet doorgegeven worden. Na het skaten of spelen moeten men de handen wassen”, zegt Delphine Schelpe, waarnemend zonechef van de politiezone. Op bepaalde drukke momenten zoals op woensdagen en in het weekend worden er vrijwilligers aangesteld die toezicht zullen houden. Zo zal er een toezichter aanwezig zijn van 13 tot 18 u. op 21, 23, 27 mei en 3 juni. Kinderen zonder begeleider kunnen dan langskomen en kijken of er plaats is. Voor andere momenten is reservatie nodig via www.zwalm.be/afspraken