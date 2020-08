Geen Boekelse Spelen dit jaar Frank Eeckhout

27 augustus 2020

14u44 1 Zwalm De vijftigste editie van de Boekelse Spelen, die normaal op maandag 31 augustus zou plaatsvinden, gaat niet door. De editie wordt verlegd naar maandag 30 augustus 2021.

Eerder besliste de organisatie ook al om het jaarlijks eetfestijn te verdagen naar volgend jaar in mei. “Met de huidige maatregelen is het niet evident om de Boekelse Spelen op een veilige manier te organiseren. De Boekelse Spelen hebben immers een zeer gevarieerd publiek. Aangezien onze organisatie volgend jaar 50 jaar bestaat, maken we er meteen een dubbel feest van”, laat voorzitter Dirk Aelvoet weten.