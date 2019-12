Flitstoestel meet ten onrechte snelheid van 104 kilometer per uur: “Ongehoord dat zo’n toestel nog gebruikt wordt” Lieke D'hondt

20 december 2019

18u01 0 Zwalm De politierechter kreeg vrijdag een opmerkelijk dossier op zitting. Een bestuurder werd er vervolgd voor een fikse snelheidsovertreding van 104 kilometer per uur waar 50 was toegestaan. Alleen kon de bestuurder met zijn bestelwagen op dat moment onmogelijk zo snel gereden hebben.

De feiten vonden plaats op de Beerlegemsebaan in Zwalm, in een zone waar de maximumsnelheid vijftig kilometer per uur bedraagt. “Mijn cliënt wordt vervolgd voor een snelheidsovertreding van 104 kilometer per uur”, vertelt advocaat Wim De Pooter. “De inbreuk werd geregistreerd door een GATSO-toestel van de politiezone Brakel dat wel degelijk een correct en geldig ijkingscertificaat heeft. Toch was mijn cliënt ervan overtuigd dat hij onmogelijk zo snel gereden kan hebben. Met zijn bestelwagen kan hij onmogelijk op 160 meter van een vluchtheuvel en op een hellende strook een dergelijke snelheid halen. We hebben ook navraag gedaan bij de garagist en daar is bevestigd dat het niet kan.”

Ongeloofwaardig

Advocaat De Pooter heeft vervolgens bij het Openbaar Ministerie de statistieken van de bewuste controle opgevraagd. “Daaruit bleek dat de inspecteur die dag 74 kilometer per uur heeft ingevuld als de hoogste snelheid. 104 kilometer per uur vulde hij niet in op het formulier omdat hij dat ongeloofwaardig achtte. Hij stelde dat hij dat zou opgemerkt hebben door het geluid en de luchtverplaatsing. Bovendien erkent de verbalisant dat het radartoestel ook eerder al onverklaarbaar hoge snelheden heeft gemeten. Zelf kan hij de foutieve meldingen niet verwijderen omdat dat gebeurt door het gewestelijk verwerkingscentrum van de federale politie.”

Vrijspraak

Politierechter Cindy Stevenaert heeft de bestuurder dan ook vrijgesproken op basis van twijfel. “Dat is volgens mij de juiste beslissing. Het is ongehoord dat het GATSO-toestel nog gebruikt wordt als men weet dat het af en toe foutieve metingen registreert. Wellicht zijn er al onwetende burgers die op die manier ten onrechte een boete hebben betaald. Dit toestel moet zo snel mogelijk afgevoerd worden.”