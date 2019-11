Fietsersbond Zwalm vraagt globaal plan voor afschaffing overwegen Frank Eeckhout

11u29 2 Zwalm De Fietsersbond Zwalm vraagt aan de gemeente om een globaal plan op te stellen met betrekking tot de afschaffing van de overwegen. “Iedereen moet hierbij betrokken worden. Daarnaast moet dat punt zo snel mogelijk besproken worden ion de verkeerscommissie", klinkt het.

Infrabel heeft plannen om tegen 2040 alle overwegen in België te sluiten en te vervangen door bruggen, tunnels of omleidingswegen. Daarmee wil de spoorwegbeheerder dodelijke ongevallen aan spoorwegen tegengaan. In Zwalm is daar beroering over ontstaan. “Zonder enige mobiliteitsalternatieven kunnen wij niet akkoord gaan met de sluiting van de overweg aan de Neerkouter. Met de plannen voor de sluiting van de overwegen van de Bruggenhoek of Rekegemstraat kunnen gaan wij evenmin akkoord. Het sluiten van overwegen kan weliswaar een opportuniteit zijn voor het beter sturen van verkeersstromen en is natuurlijk ook voordelig voor vlotter treinverkeer. Maar dan moet er ook voor elke overweg onderzocht worden wat de aanvaardbare alternatieven zijn en zeker voor de zwakke weggebruiker", zegt Fietsersbond Zwalm.

Maar het belangrijkste voor de fietsersbond is dat er eerst een globaal plan voor heel Zwalm met betrekking tot de afschaffing van de overwegen wordt opgesteld waarbij alle actoren en het Zwalmse middenveld betrokken worden. “Het afschaffen van de overwegen zal er op termijn sowieso komen als we Infrabel mogen geloven, maar het is zaak om zo goed mogelijk alternatieven te bieden die onze samenleving ten voordele komen. Niet elke af te schaffen overweg behoeft daarom een ondertunneling of brug voor auto’s, en zeker als we het kostenplaatje mee in overweging nemen. Als Ffietsersbond gaan we immers uit van het STOP principe met rangorde van wenselijke vervoerswijzen (Stappers, Trappers, Openbaar Vervoer en dan pas Personenwagens) en daarom zijn we voor sommige overwegen voorstander van alternatieven enkel voor de zwakke weggebruiker. n kader van de installatie van de fietssnelweg F419 tussen Oudenaarde en Zottegem, die over het hele traject langs de spoorweg zal lopen, moet deze ook vlot bereikbaar zijn voor mensen die aan de andere kant van de spoorweg wonen of moeten zijn. De fietssnelweg is bij deze ook een belangrijke factor in de discussie om ons vlotter, veiliger, gezonder en duurzamer naar onze buursteden te verplaatsen. We vragen aan de gemeente dan ook de mogelijke afschaffing van de overwegen als belangrijk agendapunt op de nieuw op te richten verkeerscommissie te brengen en dat zo snel mogelijk te bespreken", klinkt het.