Felgroen geverfde kerkdeur zorgt voor ophef: “Krijgen we een nieuwe discotheek?” Frank Eeckhout

04 augustus 2020

12u24 0 Zwalm In Zwalm is ophef ontstaan over de felgroen geverfde toegangsdeur van de Sint-Mattheuskerk in Munkzwalm. Vooral Facebook puilt uit van de reacties, de ene al wat subtieler dan de andere.

“Krijgen we een nieuwe discotheek in Zwalm", vraagt iemand zich af. “Of komt er een koffieshop in de kerk", wil iemand anders weten. Niet iedereen vindt de nieuwe kleur geslaagd al zijn er ook verschillende inwoners die de groene tint uitnodigend vinden om de kerk eens van binnen te bekijken. Anderen vinden dan weer dat de kleur niet past bij een kerk wat een reactie losweekt bij pastoor Patrick Derde. “Wat is de norm voor kleuren die bij een kerk passen", vraagt hij maar een antwoord krijgt hij niet. Feit is dat het heel lang geleden is dat de kerk van Munkzwalm nog zo in de belangstelling gestaan heeft.