Felgroen geverfde kerkdeur veroorzaakt ophef: “Krijgen we een nieuwe discotheek?” Frank Eeckhout

04 augustus 2020

12u24 14 Zwalm In Zwalm is ophef ontstaan over de felgroen geverfde toegangsdeur van de Sint-Mattheuskerk in Munkzwalm. Vooral Facebook puilt uit van de reacties, de ene al wat subtieler dan de andere. “Er wordt weer gepraat over de kerk en dat is positief. Het is lang geleden dat de kerk van Munkzwalm nog zo in de belangstelling heeft gestaan", lacht pastoor Patrick Derde (56).

Van gewaagd maar fris en mooi, naar spuuglelijk en ongepast. De reacties op de felgroene deur van de kerk van Munkzwalm liegen er niet om. “Krijgen we een nieuwe discotheek in Zwalm?", vraagt iemand zich af. “Of komt er een koffieshop in de kerk?", wil iemand anders weten. Niet iedereen vindt de nieuwe kleur geslaagd, al zijn er ook verschillende inwoners die de groene tint uitnodigend vinden om de kerk eens van binnen te bekijken. Anderen vinden dan weer dat de kleur niet past bij een kerk, wat een reactie losweekt bij pastoor Patrick Derde. “Wat is de norm voor kleuren die bij een kerk passen?", vraagt hij, maar een antwoord krijgt hij niet.

Vrolijke kleur

Voor wekelijkse misvieringen wordt de Sint-Mattheuskerk niet meer gebruikt, maar er vinden wel nog huwelijken en uitvaarten plaats. Tot voor corona was er ook op woensdag een viering, maar die is geschrapt. Momenteel is er in de kerk wel een tentoonstelling te bezichtigen over liturgie met kunstwerken van zesdejaars. De reacties op de felgroene deur laat pastoor Patrick niet aan zijn hart komen. “Als pastoor ben ik vergevingsgezind", knipoogt hij. “Het was de kerkfabriek die de opdracht gaf om de deur te verven. Over een kleur werd niet gesproken. We wilden gewoon een vrolijke keur. En dat is het ook geworden. Als ik al die commentaren lees of Facebook, denk ik vaak: wie ben jij eigenlijk, want ik heb je nog nooit in een kerk gezien? Een paar keer heb ik beleefd gereageerd, tot ik van iemand de opmerking kreeg dat ik beter ‘mijn muil zou houden’. Daarna heb ik mij afzijdig gehouden om geen olie meer op het vuur te gooien. Weet je dat de commentaar al begon toen de deur nog een witte grondlaag had? Ik was toen al benieuwd naar de reacties op de definitieve kleur", vertelt de pastoor.

Zaterdagavond gaat pastoor Patrick de wekelijkse misviering in de kerk van Nederzwalm voor. Hij belooft niet meer terug te keren op de zaak. “Iedereen heeft nu wel zijn zegje gedaan. De rust mag terugkeren", besluit hij. Misschien moet pastoor Patrick de wekelijkse viering voor één keer verhuizen naar de kerk van Munkzwalm. Wie weet, zit de kerk dan wel afgeladen vol.