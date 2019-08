Exact één jaar na eerstesteenlegging: Chiro en Scouts huldigen nieuw lokaal in Frank Eeckhout

16 augustus 2019

16u03 2 Zwalm Exact één jaar nadat de eerste steen van de nieuwe jeugdlokalen van de Zwalmse Chiro en Scouts werd gelegd, wordt het gebouw op zondag 8 september ingehuldigd. “Van Vlaanderen krijgen we nu ook nog eens ruim 21.000 euro om de nieuwe lokalen brandveilig te maken", zegt schepen Peter Van Den Haute.

Het cliché wil dat de Chiro en Scouts niet samen door één deur kunnen, maar in Zwalm lukt dat wel. Binnenkort zelfs letterlijk, want volgende maand vinden ze onderdak in een nieuw, gezamenlijk jeugdlokaal. De verenigingen zitten nu in de voormalige schooltjes van Munkzwalm en Nederzwalm en hadden dringend nood aan een veiliger gebouw in een meer kindvriendelijke omgeving. Het nieuwe gebouw werd opgetrokken op een stuk gemeentelijke grond aan de Sportlaan in Munkzwalm, rechts van de pas aangelegde recreatiesite. De totale geraamde kost voor het zetten en inrichten van het gebouw bedroeg 460.000 euro. Dit omvat enkel de kost van de bouw. De grond zelf krijgen de jeugdbewegingen in erfpacht van de gemeente voor vijftig jaar. Ook bijna de helft van de nodige centen kregen ze van de gemeente via subsidies en een renteloze lening. De geraamde kosten overstegen echter de effectieve kosten waardoor de gemeente nog een bijkomende renteloze lening van 50.000 euro uitschreef. De jeugdbewegingen droegen zelf ook 40.000 euro bij uit eigen middelen.

Minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) investeert nu ook nog eens 21.288 euro Vlaams geld voor brandveiligheidswerken in het nieuwe Chiro- en Scoutslokaal Ter Wijl in Zwalm. “Wanneer jongeren met vakantie gaan, moeten ze dit ook in alle comfort en veiligheid kunnen doen”, zegt Weyts. De Zwalmse schepen van Toerisme Peter Van Den Haute (N-VA) is zeer opgetogen met deze beslissing. “Investeren in jeugdverblijven is voor ons enorm belangrijk. Elk kind moet kunnen genieten in een veilige en comfortabele omgeving. Dat minister Weyts investeert in een jeugdverblijf in Zwalm kunnen wij alleen maar toejuichen” reageert de schepen.