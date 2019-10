Eetfestijn in de VBS Munkzwalm en Baobab Frank Eeckhout

01 oktober 2019

09u31 5 Zwalm Vrije Basisschool Munkzwalm en afdeling de Baobab in Sint-Blasius-Boekel organiseren op zaterdag 19 en zondag 20 oktober hun jaarlijks eetfestijn in het parochiaal centrum De Zwaluw in de Decoenestraat.

Op het menu staan steak à l’os à volonté of scampi met groenten en frietjes en dessert. Voor de kinderen is er kippenburger met appelmoes en frietjes. Een veggie menu is mogelijk op bestelling. Op zaterdag kan je kiezen voor de shift van 18 ok 19.30 uur, op zondag voor die van 11.30 of 13 uur. Kaarten kosten 17 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen. Kaarten bestellen kan tot 14 oktober via mail naar directie@vbzwalm.be of op het nummer op 055/49.81.43. De opbrengst zal ook dit jaar gebruikt worden voor aankoop van didactisch materiaal en speelgoed voor de kinderen.