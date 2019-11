Eerste keer Kunstendag voor Kinderen in Zwalm Frank Eeckhout

14 november 2019

08u43 2 Zwalm Op de eerste Kunstendag voor Kinderen pakt Zwalm uit met verschillende workshops in GC De Munk voor kinderen tot 12 jaar.

Elk jaar op de derde zondag van november viert Vlaanderen de Kunstendag voor Kinderen. Op die dag kunnen kinderen en hun familie een hele dag kunst beleven. “Eén van die workshops is ‘Fiets je schilderij’. Dat is een samensmelting tussen kunst, techniek en entertainment. Een unieke ervaring waarbij kinderen al fietsend hun eigen schilderij kunnen maken. We voorzien fietsen voor kinderen vanaf 2 jaar en er zal ook een rolstoelfiets aanwezig zijn. Het schilderij krijgen ze mee naar huis als souvenir. Daarnaast is er een knutselworkshop van het Zwalmse Mynye Recycling waarbij de kinderen met gerecycleerd brik een vogelhuisje kunnen maken. In de tuin wordt dan weer een kleurrijk spinnenweb gemaakt en de ramen van GC De Munk mogen voor één keer vol gezet worden met kindertekeningen.

De Kunstendag voor Kinderen vindt plaats op zondag 17 november van 13 tot 17 uur in GC De Munk. Inschrijven kan ter plaatse.