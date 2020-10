E-boeken lenen en lezen op je eigen toestel kan nu ook in Zwalm Frank Eeckhout

05 oktober 2020

09u07 3 Zwalm In de bibliotheek van Zwalm kunnen leden nu ook e-boeken ontlenen op hun eigen toestel via het e-boekenplatform ‘cloudLibrary’.

Om een boek te ontlenen hoef je in Zwalm niet meer naar de bib. “Via hun Mijn-Bibliotheekprofiel kunnen lezers nu ook e-boeken downloaden op hun tablet of gsm. Lekker makkelijk en helemaal coronaproof. Lezers hebben de keuze uit enkele duizenden Nederlandstalige boeken, zowel fictie als non-fictie, maar ook werken uit de Engelse literatuur zitten in het aanbod”, laat schepen van Cultuur Peter Van Den Haute (N-VA) weten. Op www.zwalm.bibliotheek.be lees je hoe je hiermee aan de slag kan.