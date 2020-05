Dylan Lejeune wordt tweede op Belgische Informatica Olympiade en mag op astronautenstage Frank Eeckhout

11 mei 2020

13u55 0 Zwalm Dylan Lejeune uit Zwalm is tweede geworden op de Belgische Informatica Olympiade in de categorie Beloften (voor leerlingen tot en met het tweede middelbaar). Dylan volgt het tweede jaar STEM op het GO! Atheneum Zottegem en is een echt STEM-talent.

De Belgische Informatica Olympiade is toegankelijk voor alle leerlingen van het secundair onderwijs en focust op creatief probleemoplossend denken en initiatie tot programmeren. Na een vlotte eerste ronde had Dylan zijn plaats in de finale te pakken. Bij wijze van voorbereiding kreeg hij vijf dagen les aangeboden aan de KU Leuven. De finale vond plaats op de Solbosch campus van de ULB. Dylan behaalde er een score van 92 op 120 en moest met 1 puntje verschil Siebe Van de Weyer uit Geel laten voorgaan, een heel nipte tweede plaats dus.

De proclamatie vindt plaats op zaterdag 23 mei. Zijn prijs is een week stage aan het Euro Space Center, die zal bestaan uit een combinatie van een astronautenstage en zweefvliegen. Dylan was met dit resultaat trouwens niet aan zijn proefstuk toe. Vorig schooljaar behaalde hij al de eerste plaats op de Vlaamse STEM Olympiade.