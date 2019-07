Doorgaand verkeer niet te temmen in Paulatemstraat, dus gaat het eruit Ronny De Coster

16u21 0 Zwalm Om de Paulatemstraat verkeersveiliger te maken, zal er een proefopstelling komen. Het is de meest drastische: door een knip is doorgaand verkeer niet meer mogelijk.

De Paulatemstraat verbindt de Latemdreef met de Beerlegemsebaan en vormt daardoor een vaak gebruikte sluipweg voor doorgaand verkeer. Bewoners van de dorpskernen van Sint-Maria-Latem en Paulatem klagen al jaren over de onaangepaste snelheid waarmee veel auto’s door de Paulatemstraat scheuren.

De gemeente legde al verkeersdrempels, voerde een fietsstraat in, maar niets helpt. En dus neemt ze een meer drastische maatregel: er komt een knip in de straat, waardoor doorgaand verkeer er niet meer mogelijk is. Alleen wie echt in de Pauletemstraat moet zijn, zal er nog baat bij hebben ze in te rijden. De nieuwe proefopstelling komt er nog deze maand, waneer de werkzaamheden op de Beerlegemsebaan klaar zijn.