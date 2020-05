Derde dodelijk ongeval in 24 uur in Vlaamse Ardennen: man overlijdt na klap tegen boom Frank Eeckhout

10 mei 2020

10u14 6

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Zwalm Op de Noordlaan in Munkzwalm is zondagochtend bij een ongeval een man om het leven gekomen nadat hij met zijn kleine bestelwagen tegen een boom belandde. Het moederdagweekend eist op die manier een derde dodelijk slachtoffer in amper 24 uur in de regio Zottegem-Zwalm.

De coronamaatregelen zorgden tot nu toe voor een opvallende daling van het aantal ongevallen. Ook in de Vlaamse Ardennen. Tot dit weekend. In amper 24 uur tijd verloren drie mensen het leven in het verkeer.

Zaterdagochtend omstreeks 10.30 uur kwam bij een zwaar ongeval ter hoogte van het Aldi-warenhuis langs de Hundelgemsebaan al de 61-jarige motorrijder Martin D.C. om het leven na een aanrijding met een personenwagen die de weg dwarste. ‘s Namiddags overleed omstreeks 17 uur de 48-jarige Filip T. uit Erpe-Mere toen een inhaalmanoeuvre op de Europaweg N42 in Zottegem met zijn Porsche fout liep en hij met zijn wagen in de kant belandde.

Zondagochtend gebeurde rond 9.30 uur opnieuw een bijzonder zwaar ongeval. Dit keer op de Noordlaan in Munkzwalm. Amper een kilometer verwijderd van de plek waar zaterdagochtend motorrijder Martin D.C. om het leven kwam, ging nu een kleine bestelwagen - die richting Munkzwalm centrum reed - om onduidelijke reden van de weg.

De bestelwagen belandde daardoor tegen een boom aan de overzijde van de weg. De klap was enorm. Het motorblok werd uit de wagen geslingerd en het voertuig werd terug naar het midden van de straat gekatapulteerd. Voor de chauffeur kwam alle hulp te laat. De straat is momenteel nog in beide richtingen afgesloten.