Davy Minnaert bekert zondag met Munkzwalm in Visé: “Alweer mijlpaal in de geschiedenis van de club” Hans Fruyt

08 september 2020

14u26 2 Zwalm In het kader van de derde ronde van de Croky Cup trekt eersteprovincialer SK Munkzwalm zondag naar Visé, club uit eerste nationale. Nooit eerder stootte de club zo ver door in de Beker van België. De openingsmatch van de reguliere competitie thuis tegen Sleidinge is verschoven naar woensdag 23 september.

Met doelpunten van Kenneth Fouquet (64ste minuut) en Yani Van der Eecken (83ste minuut) nam Munkzwalm, dat in de eerste ronde reeksgenoot KVE Aalter wipte, zondag de maat van de Henegouwse tweedeprovincialer Templeuve. Dankzij deze winst mogen de blauw-witten volgende zondag naar Visé, een ploeg die zich in het afgebroken seizoen 2019-2020 probleemloos in de hoogste amateurklasse kon handhaven. Het team wordt geleid door José Riga (gewezen trainer van onder meer Standard) en heeft Jonathan Legear (ex-Standard) als bekendste speler.

“Derde ronde Beker van België, na de recente promotie naar eerste provinciale is dit een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van SK Munkzwalm”, glundert trainer Davy Minnaert. “In de aanloop naar de match tegen Templeuve staken we als groep de koppen bij elkaar. Om te bespreken of we voluit voor kwalificatie zouden gaan. Iedereen ging akkoord. Dat we onze eerste thuismatch in eerste provinciale moeten verplaatsen is jammer. We hebben het er voor over. Was de competitie afgelopen weekend gestart, dan hadden we onze eerste partij in eerste ook buitenshuis moeten spelen. Door de tweede coronagolf is alles enkele weken opgeschoven. Waardoor we de thuismatch tegen Sleidinge op 23 september moeten spelen. Met drie matchen in acht dagen wordt dat lastig. Al is het misschien goed om in het ritme van eerste provinciale te komen.”

Niet ingraven

Munkzwalm probeert van de trip naar het Luikse Visé iets aangenaams te maken. Dat de kampioen van tweede provinciale B zich zondag plaatst voor de vierde bekerronde is weinig waarschijnlijk. Door het afhaken van Tim Matthys en door het ontbreken van topschutter Jonathan Ulens moet Zwalm het, in vergelijking met vorig seizoen, op een andere manier aanpakken. “Toch gaan we ons in Visé niet ingraven, want daar hebben we de ploeg niet voor”, benadrukt Minnaert. “Het is een bekermatch, het is voetbal: je hebt altijd een kans al zal die zondag voor ons klein zijn. Toch wel, ik heb gekeken wie in de vierde ronde de mogelijke tegenstanders zijn. Twee traditieclubs: Racing Mechelen of La Louvière, in een thuiswedstrijd.”