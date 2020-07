Dankzij Radio M fm dan toch nog een (digitaal) zomerfeest voor De Bolster in Beerlegem Ronny De Coster

01 juli 2020

12u38 0 Beerlegem Omdat een zomerfeest in een tent op de terreinen van De Bolster in Beerlegem dit jaar niet kan, heeft de regionale zender Radio M fm een alternatief bedacht: een digitaal feest in de ether.

In de Bolster in Beerlegem, een voorziening voor mensen met een beperking, vieren ze reeds meer dan 50 jaar Zomerfeesten. Een weekend vol activiteiten voor en door de cliënten, personeel, vrijwilligers, vrienden, familieled. Elk jaar is ook radio M fm één van de partners. Chris De Braekeleer en de regionale radio M fm brengen op zondagmiddag een resem Vlaamse artiesten in een propvolle tent. “We brengen meer dan vier uur plezier waar iedereen elk jaar zo naar uitkijkt. Maar helaas, ook dit kan wegens de Covid-19 maatregelen niet doorgaan. Daarom draaien we de rollen om: in plaats van de muziek die de artiesten op het podium brengen uit te zenden op de radio, zullen we nu de muziek van uit de studio brengen tot bij de cliënten van de vzw De Bolster en hun vrienden en familie”, zegt Guy De Clercq van Radio M fm.

Vier uur feest

“De cliënten kiezen de muziek, wij laten de artiesten even aan het woord, maar ook een aantal medewerkers en bewoners komen aan bod in de uitzending”, legt de radiomaker uit. Radio M fm zal 14 tot 18 uur, wanneer normaal het feest in de tent zou plaatsvinden, de “Digitale Zomerfeesten” uitzenden via de 3 frequenties (Brakel 105.6, Zottegem 107.6, Oosterzele 107.2 of wereldwijd via www.radiomfm.be).