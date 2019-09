Daar is Openspelendag weer: uren ravotten voor slecht één euro Frank Eeckhout

05 september 2019

11u20 4 Zwalm Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de Jeugdraad en Jeugddienst van Zwalm op de tweede zondag van september hun Openspelendag.

Kinderen tussen 3 en 15 jaar kunnen zich op zondag 8 septembervan 13.30 tot 17 uur weer uitleven op talloze spectaculaire attracties op de recreatiesite. “Er is een lasershooting, heel wat grote, avontuurlijke springkastelen met allerlei hindernissen, een klimtoren en je kan er leuke spelletjes spelen. Op het skatepark is er een skate-initiatie. Tot slot is er ook een stand met grime en glittertattoos en een speelhoek voor de allerkleinsten. Bij slecht weer verhuist de Openspelendag naar de sporthal en De Zwalmparel. De bar is in het nieuwe jeugdlokaal van Chiro en Scouts ‘Ter Wijl’ dat diezelfde dag officieel geopend wordt", laat Jasmien Eekhaut eten.

De toegang bedraagt 1 euro. In ruil krijg je een exclusief polsbandje, een drankje en koek en uren speelplezier.