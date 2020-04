Coronacrisis houdt ook schietstuivers binnen Frank Eeckhout

17 april 2020

13u12 0 Zwalm De coronacrisis legt ook het schietstuiveren aan banden. Deze oude volksport ging normaal dit weekend van start maar is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Bij schietstuiveren of kalle smijten gooi je van op een bepaalde afstand een houten stokje omver met een loden schijf. “Ons seizoen ging normaal zondag van start in café Ysebaert in Munkzwalm. Op de kalender staan dit jaar 26 wedstrijden verspreid over de streek. Die zijn meestal gekoppeld aan plaatselijke festiviteiten zoals kermissen. We zien ons echter genoodzaakt om de start van ons seizoen uit te stellen. Het is nog koffiedik kijken of we dit seizoen überhaupt nog kunnen afwerken", zegt Robert Meere.