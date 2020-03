Circle of Life: Een verhaal over de meest universele momenten uit het leven gebracht door Lieve Blancquaert Frank Eeckhout

10 maart 2020

10u41 0 Zwalm In de Zwalmparel in Zwalm kan je op zaterdag 28 maart om 20 uur Circle of Life bezoeken, het sluitstuk van Lieve Blancquaerts wereldwijde zoektocht naar de mens en zijn rituelen, tradities en gebruiken, bij de meest universele momenten van geboorte, liefde en dood.

Lieve Blancquaert werkte jaren aan haar uitzonderlijke trilogie: ‘Birth Day’, ‘Wedding Day’ en ‘Last Days’, die uiterst succesvol was zowel op televisie als in boekvorm. Geboorte, liefde en dood, de grote momenten uit het leven, zijn universeel. En toch altijd uniek. Circle of Life brengt de drie grote levensverhalen samen op een nieuwe, verrassende manier. Hoe de wereld zijn kinderen verwelkomt, hoe en waarom we ons met elkaar verbinden en ten slotte hoe de wereld afscheid neemt. Samen wordt het een uniek multimediaal verhaal over de mens en deze wereld. Wat ons verenigt, en apart maakt. Tickets kosten 16 euro en kunnen besteld worden via www.webshopzwalm.recreatex.be.