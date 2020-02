Chiro Zwalm verkoopt Berlijnse bollen Frank Eeckhout

21 februari 2020

15u27 0 Zwalm Chiro Zwalm organiseert op zaterdag 7 maart de jaarlijkse verkoop van Berlijnse bollen.

De leden en leiding verkopen huis aan huis in Zwalm en staan aan populaire plaatsen zoals winkels en tankstations. “Onze leden en leiding hebben ook voorverkoopkaarten voor wie een doos wil. Wie niemand van de Chiro kent, maar wel een doos wil kan er ook een bestellen via deze link: https://bit.ly/2RDyxVD", laat Emily Ghyselinck weten. Een doos met vier Berlijnse bollen kost 5 euro. De bestelde dozen kunnen afgehaald worden in jeugdlokaal Ter Wijl in de Sportlaan in Zwalm.