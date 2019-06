Café Ysebaert viert tiende verjaardag met schlagerfestival Frank Eeckhout

24 juni 2019

10u01 2 Zwalm Café Ysebaert in Zwalm heeft zaterdag zijn tiende verjaardag gevierd met een schlagerfestival. Zo’n 1.200 aanwezigen gingen helemaal uit de bol.

Het was warm in de grote feesttent maar dat trokken de aanwezigen zich niet aan. Zij waren gekomen om te feesten op muziek van Jettie Pallettie en Willy Sommers. Lokale ster Danny De Roover zorgde voor de presentatie en opende zelf het schlagerfestival. Hij effende het pad voor Yves Seghers waarna Jettie Pallettie en Willy Sommers het feest compleet maakten. Tussen de optredens door werden uitbaters Jurgen en Kelly in de bloemetjes gezet voor hun elfde huwelijksverjaardag.