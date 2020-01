Buurvrouwen Manon en Marie gaan auto delen: “Te veel auto’s staan stil in verhouding met het gebruik” Frank Eeckhout

15 januari 2020

11u09 2 Zwalm In Zwalm starten Manon Desseaux en Marie Wynants het autodeelnetwerk Dégage op, de grootste particuliere autodeelgroep in Vlaanderen. Het systeem is eenvoudig: een eigenaar deelt zijn eigen auto met anderen in de buurt. “Te veel auto’s staan stil in verhouding tot het gebruik ervan ", motiveren ze hun beslissing.

Steeds meer mensen beseffen dat hun auto te vaak stilstaat – en hierdoor te duur wordt – en gaan deze delen met anderen in de buurt of kiezen ervoor de auto in te ruilen voor een deelauto. “Autodelen betekent dat een auto intens door verschillende mensen wordt gebruikt en hierdoor andere auto’s overbodig maakt. Dat zorgt niet enkel voor meer (adem)ruimte in de straat en minder file, ook wordt de auto goedkoper omdat de kosten worden verdeeld over alle bestuurders. Het stimuleert ook om minder snel de auto te gebruiken en voor kortere afstanden de fiets of het openbaar vervoer te nemen. Instappen in een deelnetwerk heeft dus vooral veel voordelen", menen Mary Wynants en Manon Desseaux.

Marie en haar man besloten om hun auto weg te doen. “Een auto is niet meer van deze tijd voor ons. Wij geloven sterk in een nieuwe manier van mobiliteit”, vertelt ze. Toch wilden ze zichzelf niet volledig immobiel maken en vroegen ze aan buurvrouw Manon of ze haar auto af en toe mochten gebruiken. Goede afspraken maken goede vrienden en dus was het belangrijk om een goed systeem te vinden. Dégage lijkt hen daarvoor perfect. “Het systeem bestaat al dus wij kunnen gewoon inpluggen. Dat is het toffe eraan”, vult Manon aan.

Het systeem is eenvoudig: zowel gebruikers als eigenaars betalen eenmalig een instapkost en een waarborgsom. Elke gebruiker heeft toegang tot de hele autovloot en betaalt een voordelig kilometertarief. Via het platform kan je een wagen reserveren en de gebruiker en eigenaar spreken onderling af om de sleutels uit te wisselen. Als eigenaar blijf je zelf taksen, verzekeringen en onderhoud betalen, maar hoe meer anderen jouw auto gebruiken, hoe meer je die kosten kunt recupereren. Dankzij het online reservatiesysteem gebeurt bijna alle administratie digitaal én centraal.

In steden is autodelen al langer populair. Maar ook op het platteland heeft autodelen voordelen. “Ik denk dat er veel te veel auto’s stilstaan in verhouding met het gebruik. Ikzelf werk nu van thuis uit, mijn auto staat soms dagenlang stil. Ik deel mijn auto dan ook graag met buurtbewoners", zegt ze.

Lijkt autodelen je iets en ben je van Zwalm of omstreken? Wil je graag weten of particulier autodelen iets voor jou is? Wil je graag gebruik maken van een deelwagen van Dégage? Wil je graag dat jouw eigen wagen minder stil staat en je kosten gedeeld worden? Schrijf je in voor de infosessie autodelen in Zwalm op 22 januari om 20 uur in Rozebeke. Of op 23 april in Hundelgem (winkel Ohne). Inschrijven kan via www.degage.be/infosessie.