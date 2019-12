Burgemeester schenkt kerstboom aan gemeente Frank Eeckhout

04 december 2019

10u05 2 Zwalm Arbeiders van de gemeente hebben op het grasperk voor het gemeentehuis een mooie, grote kerstboom geplaatst. Die kerstboom werd geschonken door burgemeester Eric De Vriendt.

Met de schenking van een kerstboom hoopt burgemeester De Vriendt een traditie op te starten in Zwalm. “Dit jaar geeft ik het goede voorbeeld. Het zou leuk zijn indien dat voorbeeld vanaf volgend jaar gevolgd wordt door onze verenigingen, bedrijven, politici of inwoners zodat we elk jaar een mooie kerstboom kunnen plaatsen in ons centrum", zegt burgemeester Eric De Vriendt.