Bridget (18) staat overdag in haar eigen kapsalon en speelt ’s avonds topvoetbal: “Tessa Wullaert is mijn grote voorbeeld” Frank Eeckhout

24 januari 2020

17u03 0 Zwalm Overdag knipt ze haren in haar kapsalon in de Gaverstraat in Beerlegem, maar eens 17.30 uur gepasseerd ruilt de 18-jarige Bridget Broekaert de schaar en kam in voor de voetbaluitrusting van Oud-Heverlee Leuven. “Soms moet ik mij in de auto omkleden omdat mijn laatste knipbeurt wat is uitgelopen.”

Bridget kreeg de voetbalmicrobe al op jonge leeftijd te pakken. “Toen ik 5 jaar was, trok ik met mijn broer mee naar trainingen van Zulte Waregem. Daar trainden de meisjes samen waardoor ik vaak met 10 en 11-jarigen op het veld stond. Daarna ging ik achtereenvolgens bij Semmerzake-Vurste en Dikkelvenne en terug bij Zulte Waregem sjotten. Het was daar dat ik werd opgemerkt door scouts van AA Gent, Standard en RSC Anderlecht. Ik koos voor Anderlecht en doorliep daar de jeugdreeksen. Als 17-jarige mocht ik al eens proeven van het eerste elftal. In de hoop echt door te breken op het hoogste niveau, verhuisde ik aan het einde van vorig seizoen naar OHL, maar een groot succes is dat nog niet geworden. We wonnen immers nog geen enkele wedstrijd en bengelen onderaan het klassement met één schamel puntje", zegt Bridget.

Elke avond

Sinds deze zomer is de voetballende tiener ook afgestudeerd aan de kappersschool in Oudenaarde. “Aanvankelijk ging ik bij de mensen aan huis, maar nu heb ik mijn eigen kapsalon in het huis van mijn ouders. Dat is vooral gemakkelijk voor klanten die hun kindje bij hebben. Terwijl ik de haren van hun mama of papa knip, kunnen de kinderen in de woonkamer samen met mijn ouders naar een film kijken. En als er een kind op de kappersstoel zit, schenkt mijn mama een tas koffie in voor de ouders", lacht Bridget.

Als Tessa in België is, spreken we meestal wel eens af. Zij geeft mij dan wat tips Bridget Broekaert

Maar een eigen kapsalon in combinatie met topvoetbal is geen evidentie. “Met OH Leuven trainen wij elke avond en op vrijdag is er competitievoetbal. Dat betekent dat ik ten laatste om 17.45 uur moet vertrekken. Ik ben pas terug thuis rond 23 uur. Gelukkig staan mijn ouders steeds paraat om mij naar de training of match te brengen. Zij zijn ook mijn vurigste supporters", zegt Bridget dankbaar.

Opofferingen

Ooit hoopt ze in de voetsporen te treden van haar grote idool Tessa Wullaert. “Tessa is een vriendin van mij en ik kijk heel erg op naar haar. Als ze in België is, spreken we meestal wel eens af. Zij geeft mij dan wat tips. Een bezoekje aan haar is Wolfsburg of Manchester is helaas nog niet gelukt. We hebben daar al eens plannen voor gemaakt, maar die vielen in duigen omdat we diezelfde dag een bekerwedstrijd moesten spelen.”

Veel tijd voor een relatie heeft Bridget voorlopig niet. “Mijn werk en voetbalcarrière krijgen nu voorrang. En als ik iemand leer kennen, zal het al iemand moeten zijn die zelf een sport beoefent of iemand die begrijpt welke opofferingen ik moet doen als topsporter", besluit de voetbalster.