Bravo voor Hubert en Juliette die al vijftig jaar helpen op Zomerfeest van De Bolster in Zwalm Ronny De Coster

08 juli 2019

17u16 0 Zwalm Op het jaarlijkse Zomerfeest van De Bolster Zwalm zijn twee opmerkelijke vrijwilligers gehuldigd: Hubert Van De Sype en zijn echtgenote Juliette Van De Sijpe steken op het feest al vijftig jaar een handje toe.

De Bolster is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een niet-aangeboren hersenletsel. ”Wij kunnen rekenen op veel vrijwilligers”, vertelt Carine Cosijns, die verantwoordelijk is voor het vrijwilligerssecretariaat. “Die onbaatzuchtige helpers zorgen onder meer voor vervoer, wandelingen of uitstapjes met de cliënten, extra handen in de dagbesteding of de woonhuizen, extra begeleider op vakanties, de Special Olympics of zetten zich elk jaar het eerste weekend van juli hun schouders onder ons Zomerfeest. Zij helpen als kelner, staan achter de bar, serveren de maaltijden, doen de afwas, zorgen voor kinderanimatie, de rommelmarkt. We kunnen rekenen op een heel trouwe groep vrijwilligers. Maar Hubert en Juliette zijn wel héél verdienstelijke helpers: al vijftig jaar, dat is van in het begin van het Zomerfeest, steken ze hier de handen uit de mouwen.

De zomer van ‘69

“Bij de opstart van het Zomerfeest in 1969 waren Hubert en Juliette de eersten om mee hun schouders te zetten onder dit feest. Ze hebben het ook helpen uitbouwen tot wat het nu is. En ze zijn er nog steeds bij: Hubert als verantwoordelijke voor de aperitiefbar/bodega, Juliette is verantwoordelijke voor de tent. Samen met hun kinderen, kleinkinderen, familie en vele vrienden, die intussen ook al meehelpen, zijn zij de sterkhouders van ons feest”, beseft Carine Cosijns. Op het Zomerfeest werden de twee verdienstelijke vrijwilligers dan ook gevierd.