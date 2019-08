Boekelbaan dinsdag weer open voor verkeer (als hoge temperaturen dat toelaten) Frank Eeckhout

26 augustus 2019

12u10 1 Zwalm De herstellingswerken aan de Boekelbaan/N454 gaat op dinsdag 27 augustus opnieuw open voor het verkeer. Dat is één dag vroeger dan voorzien.

Tenzij de hitte van maandag roeten in het eten gooit, gaat de Boekelbaan in Sint-Blasius-Boekel dinsdag weer open voor het verkeer. De aannemer is maandagmorgen gestart met het gieten van asfalt. “Door de hitte hadden enkele betonvakken, die nog ander het asfalt zitten, de asfaltlaag omhoog geduwd. Die moesten dus dringend vervangen worden. Vorige week zaten de werken inderdaad voor op schema. Maar de hitte van vandaag kan misschien nog roet in het eten gooien", laat burgemeester Eric De Vriendt weten.