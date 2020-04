Bibliotheek stelt laptops en computers ter beschikking van jeugd Lieke D'hondt

07 april 2020

10u23 0 Zwalm De bibliotheek van Zwalm stelt haar laptops en computers ter beschikking van kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen.

Wie een computer nodig heeft, kan via de gemeentelijke website een afspraak maken en aanduiden hoe vaak per week hij of zij gebruik wil maken van de computer of laptop. Vervolgens kan de computer in de bibliotheek gebruikt worden. Op die manier blijven de coronamaatregelen gerespecteerd en zijn er niet te veel mensen tegelijk aanwezig in de bibliotheek.