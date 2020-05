Bezoeken aan bibliotheek weer mogelijk vanaf 2 juni Frank Eeckhout

29 mei 2020

13u05 0 Zwalm Vanaf dinsdag 2 juni kunnen lezers opnieuw terecht in de Zwalmse bibliotheek. “Dat gebeurt onder strenge voorwaarden om ieders veiligheid te garanderen", zegt schepen van cultuur Peter Van Den Haute (N-VA).

Voor alle duidelijkheid: het systeem van de afhaalbib zoals het vandaag al bestaat, blijft. “Voor een fysiek bezoek komt er een systeem van reservatie waarbij we maximum 5 personen per half uur binnenlaten", zegt bibliothecaris Johan Vandendriessche. Daarnaast voorziet de bib een hele resem aan veiligheidsmaatregelen. “Zo wordt de bib in 18 zones verdeeld waarin zich telkens maar één persoon mag bevinden, is er een ontsmettingsdispenser aan de ingang en plexiglas aan de balie. We vragen onze lezers om zoveel mogelijk alleen te komen. Ouders mogen hun kinderen wel meebrengen op voorwaarde dat ze bij hen blijven”, vult schepen Peter Van Den Haute aan.

Reserveren en alle veiligheidsvoorschriften nalezen kan vanaf dinsdag 2 juni op www.zwalm.be.